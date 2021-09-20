تبديل ميسي.. مدرب باريس سان جيرمان يكشف السبب وسط موجة من الجدل

2021/09/20 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تبديل تبعته لقطة مثيرة للجدل رفض فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصافحة مدربه في باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينيو، خرج الثاني عن صمته وأوضح السبب الذذي دفعه لتغيير نجم الفريق في الدقيقة 76 حين كان يبحث عن هدف الفوز في "كلاسيكو الك

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