رويترز: الولايات المتحدة تفتح تحقيقا في

2021/09/20 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز، الأحد، أن محققي سلامة السيارات في الولايات المتحدة، فتحوا تحقيقا جديدا في 30 مليون سيارة، من عشرين شركة من شركات صناعة السيارات، بسبب وجود عيوب في الأكياس الهوائية المصنوعة من شركة تاكاتا.

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