وزارة الإعمار تكشف عن خططها بالشروع بتأهيل طريق بغداد ـ طريبيل

2021/09/20 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الإثنين، عزمها تأهيل طريق المرور السريع "بغداد – طريبيل" من المبالغ الفائضة للقروض أو الموازنة الاستثمارية.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور بالوزارة حسين جاسم كاظم في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الدائرة وضعت توجها ستراتيجيا بالتزامن مع توفير التخصيصات المالية للعام الحالي، تتضمن إضافة ممرات ثانية للطرق بين المحافظات ذات المسار الاحادي، ضمن التوجهات الهادفة إلى تقليل الزخم المروري الحاصل فيها، فضلا عن خفض نسب الحوادث اسهاما في رفع نسب الامان لسالكيها".

وبيّن أن "الدائرة باشرت بتأهيل طريق المرور السريع (بغداد – البصرة) الذي أنشئ خلال ثمانينيات القرن الماضي، وتعرض إلى اضرار كبيرة قللت من كفاءته التشغيلية نتيجة الحروب المتتالية والاعمال العسكرية فيه وحوله"، مبينا أنَّ "العمل قسم في المشروع البالغة كلفته 200 مليون دولار بقرض من البنك الدولي، إلى خمسة مقاطع".

وتابع كاظم أنه "جرى اتمام ثلاثة مقاطع من المشروع خلال المدة الماضية، هي (البصرة– الناصرية)، و(البصرة– الحدود الكويتية) والبالغ طوله 250 كم، و(الديوانية – بابل)"، منوها إلى أن "مقطع (بابل– بغداد) ما زال العمل جاريا فيه حتى الآن، بينما سينجز مقطع (البصرة– بغداد) خلال العام المقبل 2022".

وكشف عن "وجود برنامج جديد لتأهيل طريق المرور السريع (بغداد– طريبيل) للجزء الذي يبدأ من سجن ابو غريب مرورا بمحافظة الأنبار وصولاً إلى منفذ طريبيل على الحدود (العراقية – الأردنية)".

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