أجواء الخريف تبدأ مهامها في العراق.. أمطار شمالاً ونسمات برد خلال أيام

2021/09/20 | 09:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الإثنين، إلى انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.

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وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعه "ناس"، (20 أيلول 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة في عموم البلاد"، مبينا أن "منخفضا جويا من أصــــــل قطبي سيؤثر على تركيا اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء المقبل ليستمر لغاية الجمعـــة، ويصاحبه تساقطاً مبكراً للثلوج على مرتفعات شمال تركيا".

وأضاف، أن "نماذج الطقس تشير إلى هطول أمطار رعدية تمتاز بالغزارة في أماكن عديدة مــــن تركيا، وأيضا تشمل الأمطار الرعدية الخفيفــة ســـــــواحل بلاد الشام وشمال سوريا واقصى شمال العراق".

وبين، أنه "بعد عبور المنخفض أعلاه يوم الجمعة، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في عموم مدن العراق، مـــع نسمات باردة نسبيا خــــــلال ساعات الفجر، واعتدال الجو نهاراً".

ولفت إلى أن "الانخفاض هذا سيشمل أيضا دول بلاد الشام والأردن بشكل واضح".

أدناه خرائط الأمطار، وخرائط الثلوج، وخرائط الكتلة الباردة وموضعها نهاية الأسبوع، بحسب عطية:

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