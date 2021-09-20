منها سيارة

2021/09/20 | 09:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في متحف الشارقة للسيارات الكلاسيكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستعود بك عقارب الساعة للوراء.وتتضمن المركبات المعروضة سيارات تعود لحوالي 100 عام، ومركبات استُخدمت بالطرق الوعرة، وسيارات فاخرة كانت جزءاً من مجموعة سيارات حاكم الشارقة.

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