2021/09/20 | 09:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت مديرية شرطة المثنى، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على امرأة بحوزتها عملة مزيفة وحبوب مخدرة في قضاء الخضر بالمثنى.وذكرت المديرية، في بيان أن “مفارز شرطة قضاء الخضر رصدت امرأة من إحدى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال امرأة بحوزتها عملة مزيفة وحبوب مخدرة بالمثنى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال امرأة بحوزتها عملة مزيفة وحبوب مخدرة بالمثنى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال امرأة بحوزتها عملة مزيفة وحبوب مخدرة بالمثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).