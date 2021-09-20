2021/09/20 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى إدراج قانون الجرائم المعلوماتية ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع سعران الاعاجيبي، في تصريح صحفي، إن “من الصعب عقد جلسة هذا اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة برلمانية تدعو لإدراج قانون “المعلوماتية” في جلسة اليوم المركز الخبري الوطني.

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