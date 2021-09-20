2021/09/20 | 09:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن إنتاج مُستحضر ستوب فومت {STOP VOMIT} الجديد المُضاد للغثيان والتقيؤ ولأول مرة في العـراق.ونقل بيان للوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة..سامـراء تنتج مستحضراً جديداً المركز الخبري الوطني.

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