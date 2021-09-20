رئيس الجمهورية برهم صالح يغادر إلى نيويورك

2021/09/20 | 09:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ غادر رئيس الجمهورية برهم صالح، ليل الاثنين، إلى مدينة نيويورك الأميركية للمشاركة في الدورة 76 من أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن صالح “غادر أرض الوطن متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها (76)”.ويوم أمس الأحد، وصل وزير الخارجية فؤاد حسين إلى نيويورك […]

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