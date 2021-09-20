الحلبوسي يشرف على انطلاق مشروع تأهيل طريق حديثة – القائم

2021/09/20 | 09:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أشرف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الأحد، على انطلاق مشروع إعادة تأهيل الطريق القديم الرابط بين قضائي هيت والقائم في محافظة الأنبار.

وقالت إدارة محافظة الأنبار في بيان، إن “الحلبوسي والمحافظ علي فرحان الدليمي، أشرفا ميدانياً على انطلاق مشروع إعادة تأهيل الطريق القديم الذي يربط قضاء حديثة بقضاء القائم”.

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