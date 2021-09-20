الصحة تحذر من موجات وبائية أشد وأقسى

2021/09/20 | 09:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة أنها تخطط للوصول إلــى 20 مـلـيـون مـلـقـح حـتـى نـهـايـة الـعـام الحالي لتفادي تأثيرات الموجة الرابعة لوباء كـورونـا.وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي الساند للوزارة ربى فلاح في تصريح صحفي […]

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