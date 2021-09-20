الحياة لا الغرف المغلقة - حسن مدن

2021/09/20 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن في البدء كانت المعرفة نخبويّة، لا بمعنى أنها مقتصرة على صفوة الناس من الأذكياء والنابهين فقط، وإنما تحديداً على أبناء الذوات منهم، حيث كان يجري النظر إلى المعرفة كثروة مثل المال يجب ألا يشاركهم فيها أحد من الرعيّة، الذين كان محظوراً عليهم تلقي العلم، أو أقلها لم يكن بوسعهم تلقيه، لأن دونهم وذلك فراسخ.في الأصل كانت المعرفة شفويّة، قبل اكتشاف الكتابة، فضلاً عن الطباعة التي أتت بعد ذلك بكثير، ونف ......





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