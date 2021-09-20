'تحركاتها اثارت الشك'.. الشرطة العراقية تعتقل امرأة وبحوزتها عملة مزيفة

2021/09/20 | 09:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية شرطة المثنى، الاثنين، من إلقاء القبض على امرأة بحوزتها عملة مزيفة وحبوب مخدرة في قضاء الخضر.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (20 ايلول 2021)، أن "مفارز شرطة قضاء الخضر رصدت امرأة من إحدى المحافظات الجنوبية المجاورة تتجول في أحد الأسواق داخل القضاء، ونتيجة للشك بتحركاتها تم إلقاء القبض عليها".

وأضاف البيان، أن "المفارز ضبطت بحوزتها كمية من الحبوب المخدرة ومبالغ نقدية قدرها ( 4300 ) دولار امريكي يشتبه بأنها مزورة".

وأشار، إلى "توقيفها وفق المادة (281 ) من قانون العقوبات العراقي، وإحالتها الى المحكمة المختصة لتنال جزاءها العادل وفق القانون".

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