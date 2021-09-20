إصابات كورونا عالميا: 228.4 مليون إصابة وأكثر من 4.6 مليون وفاة

2021/09/20 | 09:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 228 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.6 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 228.493.023، وإجمالي الوفيات 4.691.081.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ673763 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 42.085.963.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ590752 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.239.783.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 444838، وإجمالي إصابات 33.448.163.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات 271303 وإجمالي إصابات 3.564.694.وفي […]

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