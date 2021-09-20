2021/09/20 | 09:36 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 20 سبتمبر 2021 | 09:34 صباحاً

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كابل..



حركة طالبان تمنع عددا من النساء من العمل وتأمرهن بالبقاء في البيت

أعلن القائم بأعمال عمدة كابل حمد لله نعماني، إن حركة طالبان أصدرت أوامر للنساء العاملات في وظائف التي يمكن أن يشغلها الرجال، بملازمة بيوتهن وعدم الخروج للعمل.

ووفقا له يوجد 2.9 ألف شخص موظف في المدينة منهم 27% من النساء يعملن في الإدارات وفي مجالات البناء والهندسة.

وقال نعماني في فيديو نشرته قناة العربية الناطقة بالإنجليزية: "لقد سمحنا للنساء اللواتي لا يمكن استبدالهن برجال في العمل، أو يعملن في وظائف ليس للرجال، بالعودة إلى العمل"، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء هن النساء اللاتي يعملن في دورات المياه المخصصة للنساء في المدينة، حيث لا يسمح للرجال بالعمل فيها.

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