"أشعر بالذنب والخجل".. مبادرات لبنانية في الإمارات لمساعدة الأقارب في البلد المنهار

2021/09/20 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشعر لبنانيون كثر مقيمون في الإمارات العربية المتحدة بالعجز والذنب وهم يشاهدون ما يحدث في بلدهم الذي يسجل انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، ويعمل عدد منهم على جمع سلع أساسية وأدوية لنقلها إلى عائلاتهم وأصدقائهم.

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