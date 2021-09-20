2021/09/20 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد مسؤول عمليات اللواء 41 بالحشد الشعبي قاسم الكريطي، الاثنين، ان هناك اعادة ترتيب للخطط الامنية من اجل القضاء على المجاميع الارهابية في المناطق التي شهدت نشاطا لعناصر داعش.وقال الكريطي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يعيد ترتيب الخطط الأمنية في ثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

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