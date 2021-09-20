2021/09/20 | 09:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cD4K7bc73Cc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوطن و الناس مع مصطفى الربيعي l واسط .. قضاء العزيزية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الوطن و الناس مع مصطفى الربيعي l واسط .. قضاء العزيزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).