صالح يتوجه الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

2021/09/20 | 09:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس الجمهورية برهم صالح،

الاثنين، الى نيويورك للمشاركة في

اجتماعات الأمم المتحدة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن

"رئيس الجمهورية يغادرُ أرض الوطن

متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال

الجمعية

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