إيران: الولايات المتحدة لم تعد خطرة وبدأت تحتضر

2021/09/20 | 09:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد الحرس الثوري في إيران اللواء

حسين سلامي، إن الولايات المتحدة "لم

تعد خطرة"، موضحا أنها "بدأت تحتضر".

وأضاف: "لم يعد هناك أثر للولايات

المتحدة التي كانت تشكل خطرا، كل ما

نراه هو دولة مهزومة و

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