قصر رشيد عالي الكيلاني تحفة منسية

2021/09/20 | 09:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذته السفارة البريطانية مقرا لها بغداد – وداد ابراهيم : يعد بيت رشيد عالي الكيلاني من اهم البيوت البغدادية والتي اتسمت بعناصر معمارية وهندسية، وهو حصيلة عطاءات حضارية وتراثية تؤكد على براعة البناء والمهندس والحرفي البغدادي، اذ قدموا لنا في هذا البيت جماليات الأعمال الخشبية المزخرفة والمطعمة بالزجاج الملون والاعمدة الخرسانية التي تحمل اركان الشرفات ...

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