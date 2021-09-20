اليوم.. الشرطة والطلبة يفتتحان دوري الكرة الممتاز

2021/09/20 | 09:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوية يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة فريق القاسم غدا بغداد ـ الصباح الجديد: تبدأ اليوم مباريات دوري الكرة الممتاز للموسم 2021/2022 باجراء خمس مباريات من الجولة الاولى تعقبها في اليوم التالي اقامة خمس مباريات ايضا، ويتواجه اليوم الاثنين يلعب الشرطة والطلبة في ملعب الحبيبية في الساعة الثامنة والنصف مساء، في حين يضيف ملعب الساحر ...

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