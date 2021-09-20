صفاء هادي ورفاقه والأمل المونديالي

2021/09/20 | 09:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طفت على السطح الرياضي وتحديدا الكروي ظاهرة التنمر على لاعبي منتخبنا الوطني بعد المباراة الأخيرة التي لعبها اسود الرافدين امام إيران وانتهت بالخسارة الثلاثية، ابطالها بعض المحسوبين على الإعلام ومراهقي مواقع التواصل الاجتماعي، وبرغم ان الخسارة أليمة حقا وتركت فينا غصة على ما قدمه منتخبنا الوطني من مستوى فني متواضع كنا نأمل ان يرتقي إلى ...

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