التربية تعلن نتائج الدور الثاني للدراسة الابتدائية ’الخارجية’ في الديوانية (رابط مباشر)

2021/09/20 | 09:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التربية، الإثنين، نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية "الخارجي" للدور الثاني.

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وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 أيلول 2021)، "تعلن المديرية العامة لتربية الديوانية، نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية / الدور الثاني (الخارجي) للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١".

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