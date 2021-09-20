2021/09/20 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت مديرية زراعة ذي قار من انخفاض اعداد النخيل في المحافظة، نتيجة لعمليات التجريف التي طالت البساتين، فيما أكدت اعداد خطة لزراعة نحو 500 الف دونم من الحنطة.وقال مدير الزراعة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تشكو تناقص “سيدة الشجر” المركز الخبري الوطني.

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