ابنة شقيق ترامب: عمي لا يزال خطرًا واضحًا وقائمًا.. والجمهوريون يجدونه مفيدًا

2021/09/20 | 09:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مقابلة مع CNN، قالت فيها إن عمها "لا يزال خطرًا واضحًا وقائمًا"، مشيرةً إلى أنه "لا تزال القيادة الجمهورية تجده مفيدًا، وتواصل مساعدته في نشر الكذبة الكبرى حول الانتخابات، والكذبة الكبرى حول أحداث التمرد".

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