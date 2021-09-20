2021/09/20 | 09:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على متهمين أثنين بتمزيق الدعايات الانتخابية.وذكر بيان للعمليات تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “وفي إطار الخطة الأمنية الخاصة التي وضعتها قيادة عمليات بغداد لتامين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين أثنين بـ”تمزيق” الدعايات الانتخابية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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