سفير فرنسا لدى أمريكا يوضح معنى استدعائه ويؤكد: نناقش الخطوات التالية

2021/09/20 | 10:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الفرنسي لدى أمريكا، فيليب إيتيان، الإثنين، أن إلغاء صفقة الغواصات بين باريس وأستراليا كان مفاجأة بالنسبة للجانب الفرنسي

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