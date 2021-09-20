الرئيس صالح يتوجه الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

2021/09/20 | 10:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس الجمهورية برهم صالح الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن “رئيس الجمهورية يغادرُ أرض الوطن متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها (76)”.وأضافت أنه “من المقرر … Readmore

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