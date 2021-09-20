2021/09/20 | 10:40 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد الدرامي على فالنسيا: لدي فريق يُقاتل

أبدى الايطالي كارلو أنشيلوتي، المُدير الفني لفريق ريال مدريد، سعادته بفوز فريقه على فالنسيا بهدفين لهدف، في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد نجح في قلب تأخره على أرض ميستايا بهدفٍ سجله هوجو دورو، لفوز بهدفين سجلهما فينيسيوس وكريم بنزيما في الدقائق الخمسة الأخيرة من اللقاء.

أنشيلوتي: روح ريال مدريد منحتنا الأفضلية

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”لم نفز بسبب الجودة، ولكن بفضل الروح التي لا تُقهر للفريق، لقد واصلنا حتى النهاية”، وتابع :”أنا أول من يقول أننا لا نلعب كرة قدم رائعة، وعلينا أن نكون أكثر شراسة في اللعب بدون الكرة”.

وأضاف المُدرب الإيطالي للميرنجي لحديثه قائلاً :”لدي فريق يُقاتل، سواء كان الأداء جيداً أو غير ذلك، هذا هو الشعور الذي شعرت به اليوم”، وتابع :”الشوط الأول لم نلعب جيداً، ولكن في الشوط الثاني كُنا أفضل”.

وتطرق أنشيلوتي للحديث عن هازارد، وقال عنه :”لقد لعب بصورة جيدة، وكان يبحث عن الحلول، هو يلعب بصورة رائعة”، وأكمل :”فينسيوس وبنزيما؟ هما مُهاجما ريال مدريد، ونحن محظوظون بتواجدهما معنا، ولكني راضٍ عنهم جميعاً”.

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