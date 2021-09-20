قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة روسية.. وفيديو للطلاب يفرون من النوافذ

2021/09/20 | 10:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن مجهولا فتح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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