2021/09/20 | 10:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداختتمت رئیسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات في العراق فيولا فون كرامون، زيارتها الى الاولى الى العراق، فيما عدت الانتخابات البرلمانية تاريخية.وذكر بيان لبعثة الاتحاد الاوروبي اطلع “النور نيوز”، ان “رئیسة راصدي بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات في العراق ، فیولا فون كرامون ، اختتمت زیارتھا الأولى إلى العراق الیوم.خلال زیارتھا التي …

ظهرت المقالة بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق تعلق على انتخابات تشرين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق تعلق على انتخابات تشرين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق تعلق على انتخابات تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).