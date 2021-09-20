كتاب لينين -المادية ومذهب النقد التجريبي- ونظرية المعرفة المُعاصرة - مالك ابوعليا

2021/09/20 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا كاتب المقالة: فلاديسلاف الكساندروفيتش ليكتورسكي*ترجمة: مالك أبوعليافي ذكرى عمل لينين العبقري، يجب أن نفهم أهمية هذا الكتاب للفلسفة الماركسية ككل، ولا سيما للنظرية المادية للمعرفة بشكلٍ واضح.



بالانتقال الى تاريخ الفكر الماركسي اللينيني في القرن العشرين، فاننا نفهم تماماً الدور الهائل الذي لعبه كُلٌ من دفاع لينين عن الافتراضات الرئيسية للمادية الدياليكتيكية ضد التحريفيين والأعداء الص ......





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