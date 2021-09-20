2021/09/20 | 10:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التربية تعلن نتائج امتحانات الابتدائية الدور الثاني (الخارجي) في ميسان » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 10:45

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن نتائج امتحانات الابتدائية الدور الثاني (الخارجي) في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن نتائج امتحانات الابتدائية الدور الثاني (الخارجي) في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).