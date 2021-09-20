المصادقـة على قـرار حبس قاض متقاعد بقضية كسب غير مشروع بقيمة (17) مليون دولار

2021/09/20 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كـشـفت هيئـة النزاهـة الاتحاديَّـة،

اليوم الاثنين، عن مصادقـة محكمة

الـتمييـز الاتحـاديَّة على قرار الحكم

بالحبس الصادر بحقّ أحد المدانين بقضية

كسب غير مشروع؛ وذلك لحصول زيادةٍ

كبـيرةٍ في أموال زوجته،

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