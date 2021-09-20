مدينة الصدر: انتحار فتاة وشاب من مواليد الألفينات

2021/09/20 | 10:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت العاصمة بغداد، الإثنين، انتحار فتاة من مواليد 2001، وشاب من مواليد 2004، في حادثتين منفصلتين بمدينة الصدر شرقي العاصمة.

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وأفاد مصدر محلي من مدينة الصدر لـ"ناس"، (20 ايلول 2021)، إن "فتاة من مواليد 2001، أقدمت على الانتحار بواسطة إطلاق النار على نفسها من سلاح نوع كلاشنكوف داخل دارها، ما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى من قبل ذويها لتفارق الحياة بعدما اعترفت بأنها أقدمت على الانتحار".

وفي حادث منفصل، بيّن المصدر، أن "شاباً من مواليد 2004 وهو طالب في المدرسة، أقدم على الانتحار عن طريق شنق نفسه بواسطة حبل داخل غرفته بمدينة الصدر أيضاً".

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