شاهد روائع الكون بمحمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في سلطنة عمان

2021/09/20 | 11:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعيداً عن الأضواء التي تتوهج في المدن، وثق المصور العماني، علي الكندي، روائع السماء من محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم بسلطنة عُمان.

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