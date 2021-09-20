مؤتمر جماهيري كبير لدعم الزيدي في منطقة البصام بحزام بغداد

2021/09/20 | 11:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اقيم مؤتمر جماهيري كبير في منطقة البصام بحزام بغداد لدعم مرشح (تقدم) في العاصمة بغداد، محمد حامد الزيدي، وحضر المؤتمر السيد ريكان حديد الحلبوسي والأستاذ جاسم الحلبوسي نائب الأمين العام لمجلس الوزراء والاستاذ صكب حديد مسؤول تنظيمات بغداد وعدد من الشيوخ ووجهاء المنطقة.

واكد الزيدي في كلمته بأنه سيكون الصوت الذي يمثل المواطنين في البرلمان المقبل من أجل النهوض بواقع المدينة، وقد ابدى الحضور دعمهم ومساندتهم للزيدي في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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