2021/09/20 | 11:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال ارهابي ينقل الكفالات المالية لعوائل داعش في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/20 | 11:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ارهابي ينقل الكفالات المالية لعوائل داعش في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ارهابي ينقل الكفالات المالية لعوائل داعش في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).