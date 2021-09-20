“أزمة مالية تاريخية” مرتقبة في الولايات المتحدة

2021/09/20 | 11:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالبت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكونغرس برفع سقف الدين، لافتة إلى ضرورة ذلك لتجنب “أزمة مالية تاريخية”.ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن جانيت يلين قولها إن “الولايات المتحدة لطالما رفعت […]

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