الكاظمي يستقبل الكعبي لبحث سبل انجاح الانتخابات والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2021/09/20 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي سبل إنجاح الانتخابات، والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتكون الانتخابات المقبلة المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب.وبحسب بيان لمكتب الكاظمي، فإن اللقاء بحث أيضا سير تنفيذ … Readmore

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