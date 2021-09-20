الحزب الحاكم في روسيا يعلن فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية

2021/09/20 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب “روسيا الموحّدة” الحاكم الاثنين أنه فاز بثلثي مقاعد مجلس الدوما في الانتخابات التشريعية التي أشارت المعارضة إلى تعرّضها لتزوير.وأفاد أمين المجلس العام للحزب الحاكم أندريه تورتشاك الصحافيين أن الحزب سيحصل على ما مجموعه 315 مقعدا في المجلس … Readmore

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