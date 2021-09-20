اعلان النتائج النهائية للدراسة الابتدائية الدور الثاني (الخارجي) في ميسان

2021/09/20 | 11:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التربية، المديرية العامة لتربية محافظة ميسان، اليوم الاثنين، نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية / الدور الثاني (الخارجي) للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ .للاطلاع على النتائج اضغط هنا

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