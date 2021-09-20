2021/09/20 | 11:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت وزارة الداخلية الأردنية، قرارا بالموافقة على دخول وخروج الطلبة العراقيين برا بسياراتهم الخاصة.وقالت السفارة العراقية في عمان، ان “وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي عقد اجتماعا موسعا مع وزير الداخلية في المملكة مازن الفراية، بحضور السفير العراقي بعمان حيدر العذاري والوفد المرافق له، تم خلاله التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني …

ظهرت المقالة الأردن يسمح بدخول وخروج الطلبة العراقيين بمركباتهم الخاصة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يسمح بدخول وخروج الطلبة العراقيين بمركباتهم الخاصة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يسمح بدخول وخروج الطلبة العراقيين بمركباتهم الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).