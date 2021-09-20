النزاهة تعلن المصادقة على قرار حبس أحد المدانين بقضية كسب غير مشروع

2021/09/20 | 11:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالاثنين، عن مصادقـة محكمة الـتمييـز الاتحـاديَّة على قرار الحكم بالحبس الصادر بحقّ أحد المدانين بقضية كسب غير مشروع؛ وذلك لحصول زيادةٍ كبـيرةٍ في أموال زوجته، وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة.وأشارت الدائرة القانونيَّة في الهيئة، بحسب بيان لها وصل “النور نيوز” نسخة منه، إلى إنَّ “محكمة التمييز الاتحاديَّة – الهيئة الجزائيَّة الثانية، التي …

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