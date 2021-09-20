مقاطعة أميركية جديدة تفرض ضريبة على الأكياس البلاستيكية

2021/09/20 | 11:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول بعض المسؤولين في نورثرن فرجينيا بوقت سابق، السعي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، التي تشكل ضررا كبيرا على البيئة، دون أن ينجحوا في ذلك، والآن هناك توجه عام نحو فرض ضريبة على استخدامها.

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