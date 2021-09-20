جنايات ميسان: السجن 15 سنة لمدان بجريمة الدكة العشائرية

2021/09/20 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق مدان عن جريمة ارتكابه الدكة العشائرية على احد المنازل في قضاء علي الغربي التابع للمحافظة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المجرم بالاشتراك مع أخرين مفرقة قضاياهم قام بالهجوم على منزل احد المواطنين في منطقة الفخرية التابعة لقضاء علي الغربي بعدما اطلق العيارات النارية على الدار مما أدى إلى بث الفزع والرعب لدى عائلته وأهالي المنطقة ".

وأضاف أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة الثانية / 1 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

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