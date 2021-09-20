جنايات ميسان تحكم على مُدان بـ’الدكَّة العشائرية’ بالسجن 15 عاماً

2021/09/20 | 11:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت محكمة جنايات محافظة ميسان، الإثنين، حكماً بالسجن 15 سنة ضد مدان بجريمة "الدكة العشائرية" على أحد منازل المواطنين في قضاء علي الغربي.

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وقال إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 أيلول 2021)، إن "المجرم بالاشتراك مع آخرين مفرّقة قضاياهم، قام بالهجوم على منزل أحد المواطنين في منطقة الفخرية التابعة لقضاء علي الغربي، بعدما أطلق العيارات النارية على الدار مما أدى إلى بث الفزع والرعب لدى عائلته وأهالي المنطقة".

وأضاف البيان، أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة الثانية/ 1، وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

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