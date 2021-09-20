2021/09/20 | 11:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على عصابة تقوم بتزوير سندات عقارية عائدة لمتوفين أو منهم من يعيش خارج البلاد.وقالت الوكالة في بيان تلقاه، “المركز الخبري الوطني” ان “معلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..اعتقال عصابة تزور سندات عقارية عائدة لمتوفين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد..اعتقال عصابة تزور سندات عقارية عائدة لمتوفين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد..اعتقال عصابة تزور سندات عقارية عائدة لمتوفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).