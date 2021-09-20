2021/09/20 | 11:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص 15 سنة سجن لمدان بإرتكاب دكة عشائرية في ميسان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (15 سنة سجن لمدان بإرتكاب دكة عشائرية في ميسان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (15 سنة سجن لمدان بإرتكاب دكة عشائرية في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).